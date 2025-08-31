Такого не было почти век. В Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальной погоде на осень

Какая погода ждёт новосибирцев осенью 2025 года? Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих.

Непомнящих, опираясь на данные долгосрочных климатических моделей и анализ многолетних наблюдений за погодными тенденциями в сибирском регионе, предсказывает, что осень 2025 года будет характеризоваться резкими перепадами температур, мощными штормовыми ветрами и необычно интенсивными магнитными бурями и ливнями. Причем, эти аномалии будут наблюдаться не эпизодически, а на протяжении большей части осеннего периода.

«Мы наблюдаем признаки того, что атмосферные процессы, обычно сдерживаемые стабильными зональными ветрами, теряют свою устойчивость. Это приводит к более частым и интенсивным вторжениям арктического воздуха на юг, а также к проникновению тропических воздушных масс далеко на север. В результате, мы получаем экстремальные колебания температуры, которые выводят из равновесия всю экосистему», – заявил эксперт в интервью Сиб.фм.

Особое беспокойство климатолога вызывает возможность возникновения так называемых «барических пил» – резких и скачкообразных изменений атмосферного давления, которые могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими недугами. Кроме того, сильные ветра, сопровождающие эти барические скачки, способны разрушать линии электропередач, валить деревья и создавать серьезные препятствия для работы транспорта.

Еще одним фактором, усугубляющим ситуацию, является прогнозируемая интенсивная солнечная активность. По словам Непомнящих, всплески солнечной энергии могут усилить магнитные бури, оказывая негативное воздействие на работу электронного оборудования, систем связи и навигации.

«Мы ожидаем значительного повышения уровня геомагнитной активности, что, безусловно, скажется на функционировании многих городских служб и, возможно, даже приведет к сбоям в работе энергосистемы», — предупреждает спикер.

