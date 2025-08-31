В Новосибирске опубликованы новые штрафы и запреты ГИБДД с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России, включая Новосибирск, вступают в силу существенные изменения в правилах дорожного движения и административном законодательстве.

Главным нововведением станет увеличение штрафа за непропуск транспортных средств со специальными сигналами. Размер штрафа теперь составит от 7,5 до 10 тысяч рублей, а альтернативным наказанием может быть лишение прав на срок от шести месяцев до года. Важно, что эти санкции будут применяться даже к автомобилям без специальных цветографических схем, но с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Одновременно расширяется перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В новый список вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм и синдром Аспергера, расстройства половой идентификации, а также аномалии цветового зрения. Решение о допуске к управлению автомобилем будет принимать медицинский работник на основе индивидуальной оценки состояния здоровья.

Изменяется процедура медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Интервал между проверками на алкотестере увеличивается до 25 минут, а на сдачу анализа мочи отводится не более 30 минут. При невозможности сдать мочу водителю придется проходить анализ крови.

Также с 1 сентября повышаются государственные пошлины за выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Стоимость национального водительского удостоверения увеличится до 4 тысяч рублей, регистрационных знаков — до 3 тысяч рублей, а свидетельства о регистрации транспортного средства — до 1,5 тысяч рублей.

