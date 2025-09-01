1 сентября в Новосибирске запретили запускать беспилотники

С 1 по 15 сентября в Новосибирске введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, меры приняты для обеспечения антитеррористической безопасности в дни массовых мероприятий, таких как школьные линейки и Единый день голосования.

Под запрет попадают все виды дронов, включая любительские и профессиональные модели. Нарушителям грозит административная ответственность.

