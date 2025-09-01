82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 09:31
пробки
3/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 09:31
пробки
3/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 07:53
общество

1 сентября в Новосибирске запретили запускать беспилотники

Фото: freepik

С 1 по 15 сентября в Новосибирске введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, меры приняты для обеспечения антитеррористической безопасности в дни массовых мероприятий, таких как школьные линейки и Единый день голосования.

Под запрет попадают все виды дронов, включая любительские и профессиональные модели. Нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, стало известно, что изменится в ПДД и штрафах с 1 сентября в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.