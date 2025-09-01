82.76% -1.2
вчера 21:49
общество

Для новосибирского парка "Каменка" снова ищут подрядчика

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Парк «Каменка» вновь остался без подрядчика.

Городские власти объявили новый тендер на проведение благоустройства территории, выделив на эти цели 56 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

Строительство парка, начатое ещё в 2022 году, сильно отстаёт от графика. Изначальный подрядчик сорвал все сроки сдачи, которые истекли два года назад, не выполнив своих обязательств.

Новому исполнителю предстоит завершить масштабные работы: обустроить дорожки, тротуары, различные площадки и эко-тропы, а также установить малые архитектурные формы. В их числе — скамейки, пикниковые столы, беседка «Мельница» и перелив.

Выбор компании-подрядчика запланирован на 10 сентября, а завершить все работы по контракту необходимо до 1 сентября 2026 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для открытия станции метро «Спортивная».

Денис Дычаковский
Журналист

