Для новосибирского парка "Каменка" снова ищут подрядчика

Парк «Каменка» вновь остался без подрядчика.

Городские власти объявили новый тендер на проведение благоустройства территории, выделив на эти цели 56 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

Строительство парка, начатое ещё в 2022 году, сильно отстаёт от графика. Изначальный подрядчик сорвал все сроки сдачи, которые истекли два года назад, не выполнив своих обязательств.

Новому исполнителю предстоит завершить масштабные работы: обустроить дорожки, тротуары, различные площадки и эко-тропы, а также установить малые архитектурные формы. В их числе — скамейки, пикниковые столы, беседка «Мельница» и перелив.

Выбор компании-подрядчика запланирован на 10 сентября, а завершить все работы по контракту необходимо до 1 сентября 2026 года.

