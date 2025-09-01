Новосибирские стрелки завоевали три медали на чемпионате России в Ижевске

В Ижевске завершился чемпионат России по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в котором участвовали и новосибирцы.

В главном старте сезона приняли участие около 80 стрелков из 23 регионов страны. Новосибирскую область на этих престижных соревнованиях представляли два спортсмена, и оба вернулись домой с наградами.

Анна Байкова впервые в карьере поднялась на высшую ступень пьедестала национального чемпионата. В упражнении с пневматической винтовкой с 10 метров она показала лучший результат как в квалификации, так и в финале, уверенно опередив серебряного призёра более чем на 6 очков. Для спортсменки эта победа стала значительным прогрессом по сравнению с прошлогодним четвёртым местом.

Александр Логутенко продолжил свою победную серию, завоевав золото в упражнении В4. Спортсмен лидировал на всех этапах соревнований и в финале обеспечил себе победу с отрывом в 1,6 очка. Это уже третье подряд золото Логутенко на крупнейших национальных стартах.

Ещё одну медаль — на этот раз бронзовую — Логутенко заработал в упражнении В5. Борьба за место в финале была крайне напряжённой: новосибирский стрелок прошёл в решающий раунд, опередив преследователя всего на 0,1 балла. В финале ему пришлось участвовать в перестрелке за выход в четвёрку сильнейших, которую он успешно преодолел, чтобы в итоге подняться на третью ступень пьедестала.

Несмотря на то что регион представляли всего два спортсмена, Новосибирская область с двумя золотыми и одной бронзовой медалью заняла четвёртое место в общекомандном медальном зачёте. В комплексном зачёте, учитывающем все результаты, сборная региона расположилась на шестой строчке. Оба спортсмена являются воспитанниками СШОР по стрелковым видам спорта, где их тренирует Юлия Ващенко.

