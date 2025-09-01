Новосибирский эксперт рассказала, как защитить счета от преступников с помощью нового сервиса

С 1 сентября российские банки запускают новый защитный сервис под названием «Вторые руки».

Он предназначен для усиления безопасности средств граждан от мошеннических действий.

Суть сервиса состоит в том, что клиент может назначить доверенное лицо — например, родственника или друга. Этот человек будет получать уведомления о подозрительных операциях по счёту и сможет их подтвердить или отклонить. Речь идёт о переводах, снятии наличных и платежах через систему быстрых платежей.

На принятие решения у доверенного лица будет 12 часов с момента получения оповещения. Если ответ не поступит в течение этого времени, операция автоматически блокируется. При этом клиент сам определяет перечень операций, которые будут требовать дополнительного согласования. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Подключить услугу можно как через отделение банка, так и онлайн — конкретный способ зависит от правил финансовой организации. Обязательным условием является согласие самого доверенного лица на выполнение данной функции.

Отключение сервиса также возможно, однако банки ввели защитный механизм: процедура может занять до 24 часов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможное принудительное отключение со стороны мошенников.

Как отмечают эксперты, сервис «Вторые руки» в первую очередь направлен на защиту социально уязвимых групп населения — пенсионеров и детей. Он может использоваться не только для контроля переводов, но и для других операций, включая оплату ЖКХ и онлайн-покупки.

Это нововведение стало ответом на рост мошеннических схем и призвано повысить безопасность финансовых операций для наиболее уязвимых категорий граждан.

