Палеонтологи обнаружили в Новосибирской области окаменелости возрастом 400 миллионов лет

В Искитимском районе Новосибирской области на Змеиной горе палеонтологи сделали уникальную находку — окаменевшее дерево возрастом около 360-400 миллионов лет.

Как сообщается в паблике «Территория Сибири: экскурсии и путешествия», эта находка старше эпохи динозавров.

Помимо древней древесины, исследователи обнаружили следы разнообразных доисторических организмов: окаменелости гастропод, остатки гигантских морских лилий и раковины моллюсков, достигавших размеров современного легкового автомобиля.

Специалисты характеризуют Змеиную гору как уникальное место для изучения ископаемой флоры и фауны. По их оценкам, эта территория представляет значительный научный интерес, и палеонтологические работы будут продолжены в будущем.

