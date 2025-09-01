Полпред президента РФ Серышев посетил кадетов в Бердске

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и Герой России Егор Захаров, участник программы «Время героев», посетили с рабочим визитом Казачий кадетский корпус имени Героя РФ Олега Куянова.

Визит высоких гостей был приурочен к празднованию Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба полпреда СФО.

В ходе мероприятия представители власти ознакомились с деятельностью учебного заведения, основанного в 2011 году. Директор корпуса Максим Подсевалов проинформировал гостей об успехах учреждения, включая участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка». Особое внимание в корпусе уделяется не только основному и дополнительному образованию, но и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Анатолий Серышев отметил историческую роль казачества как надёжной опоры государства, подчеркнув их современный вклад, в том числе в зоне специальной военной операции. Полпред выразил уверенность в том, что многие воспитанники свяжут свою будущую профессию с государственной службой.

В рамках церемонии кадету Ивану Филонову был вручен памятный значок «Белый журавль» за участие в поисковой экспедиции. Также в программу визита вошел осмотр учебной базы корпуса и встреча с родителями учащихся.

