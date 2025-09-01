82.76% -1.2
сегодня 17:07
общество

Ручной еж потерялся в Новосибирске при задержании хозяина на школьной линейке

Фото: Сиб.фм

Утром у Горностая был задержан мужчина, пришедший на школьную линейку.

Как выяснилось, он планировал провести развлекательный перформанс, чтобы помочь детям снять напряжение перед торжественным мероприятием.

Поводом для вызова правоохранителей послужил элемент его выступления — последовательная смена брюк разного цвета. Этот запланированный номер был ошибочно воспринят одним из очевидцев как противоправные действия.

При задержании мужчина громко кричал, что, как позднее выяснилось, было вызвано обострением хронической травмы позвоночника и сильным болевым синдромом. Боль впоследствии удалось купировать с помощью медикаментов.

В комментариях в соцсетях задержанный принес извинения за то, что детям пришлось стать свидетелями инцидента, и выразил надежду, что это не нанесло им психологической травмы.

По информации подписчиков, мужчину зовут Денис, он является научным сотрудником одного из институтов Академгородка и известен своими яркими выступлениями с жонглированием возле торгового центра.

В результате инцидента также был утерян ручной ёж, который сопровождал артиста и во время задержания убежал.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пьяная езда на угнанном ВАЗе закончилась экстренным задержанием под Новосибирском.

Денис Дычаковский
Журналист

