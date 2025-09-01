82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 22:43
пробки
1/10
погода
+12.7°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 20:40
общество

Спасатели эвакуировали из Оби новосибирца, купавшегося в холодной воде

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошел инцидент с купанием в осенней Оби.

Смельчак 1976 года рождения решил искупаться в районе Бугринского моста в ненастную погоду, привлекши внимание очевидцев.

Экипаж катера «Тайфун» оперативно поднял мужчину на борт и передал его медикам скорой помощи для осмотра. Температура воды в реке в этот момент составляла всего +8°C, что представляет серьезную опасность для здоровья и жизни.

Специалисты предупреждают, что подобные заплывы крайне опасны — низкая температура воды может вызвать внезапные мышечные судороги и привести к трагическим последствиям. Спасатели призывают горожан воздержаться от купания в осенний период.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали 91 пожар за неделю в Новосибирской области.

0
Кристина Уколова
Журналист

