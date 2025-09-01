Спасатели эвакуировали из Оби новосибирца, купавшегося в холодной воде

В Новосибирске произошел инцидент с купанием в осенней Оби.

Смельчак 1976 года рождения решил искупаться в районе Бугринского моста в ненастную погоду, привлекши внимание очевидцев.

Экипаж катера «Тайфун» оперативно поднял мужчину на борт и передал его медикам скорой помощи для осмотра. Температура воды в реке в этот момент составляла всего +8°C, что представляет серьезную опасность для здоровья и жизни.

Специалисты предупреждают, что подобные заплывы крайне опасны — низкая температура воды может вызвать внезапные мышечные судороги и привести к трагическим последствиям. Спасатели призывают горожан воздержаться от купания в осенний период.

