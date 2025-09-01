Строитель из Новосибирской области выиграл в лотерею 1 млн рублей

Строитель из Новосибирской области выиграл миллион рублей в лотерею.

По информации пресс-службы «Столото», Михаил Стулов много лет увлекается лотереями и регулярно участвует в розыгрышах, часто используя для покупки новых билетов деньги, выигранные ранее. Об этом пишет Atas.info.

Мужчина случайно приобрел билет на 1607-й тираж. Проверив его через мобильное приложение, он сначала не поверил в свою удачу. Для подтверждения результата Михаил Александрович обратился в точку продаж, где продавец официально подтвердила крупный выигрыш в размере одного миллиона рублей.

По профессии победитель является монтажником сантехнического оборудования. Несмотря на пенсионный возраст, он продолжает работать. Выигранные в лотерею средства мужчина планирует направить на ремонт в своей квартире.

