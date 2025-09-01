В Бердске образовался двухметровый провал на дороге из-за дефекта канализации

В микрорайоне «Семь ветров» города Бердска на автомобильной дороге образовался опасный провал асфальта глубиной около двух метров.

Как сообщает паблик «АвтоБердск» во «ВКонтакте», провал имеет характерную форму и сопровождается неприятным запахом, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

На месте происшествия дежурит сотрудник коммунальной службы, который предупреждает граждан об опасности. По наблюдениям очевидцев, процесс обрушения продолжается — грунт под асфальтом отсутствует, а края ямы постепенно осыпаются. Движение по однополосной дороге осуществляется с особой осторожностью.

Прокуратура города Бердска начала проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что причиной провала стал дефект в канализационной трубе. Коммунальные службы огородили опасный участок и проводят работы по локализации и устранению повреждения.

