82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 00:49
пробки
0/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 00:49
пробки
0/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
вчера 21:50
общество

В Бердске образовался двухметровый провал на дороге из-за дефекта канализации

Фото: Сиб.фм

В микрорайоне «Семь ветров» города Бердска на автомобильной дороге образовался опасный провал асфальта глубиной около двух метров.

Как сообщает паблик «АвтоБердск» во «ВКонтакте», провал имеет характерную форму и сопровождается неприятным запахом, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

На месте происшествия дежурит сотрудник коммунальной службы, который предупреждает граждан об опасности. По наблюдениям очевидцев, процесс обрушения продолжается — грунт под асфальтом отсутствует, а края ямы постепенно осыпаются. Движение по однополосной дороге осуществляется с особой осторожностью.

Прокуратура города Бердска начала проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что причиной провала стал дефект в канализационной трубе. Коммунальные службы огородили опасный участок и проводят работы по локализации и устранению повреждения.

Ранее сообщалось, что журналист обнаружил под Новосибирском поселок с «мертвыми душами».

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.