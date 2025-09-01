В Новосибирске новая 222-я школа открыла двери для 1300 детей

Новая школа № 222 в микрорайоне «Стрижи» открыла свои двери для 1300 учащихся.

С этим значимым событием учеников, их семьи и педагогический коллектив поздравил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на своей официальной странице в Telegram.

Учебное заведение состоит из двух отдельных корпусов — учебного и спортивного. Инфраструктура школы включает 33 учебных кабинета, библиотеку, современные мастерские, столовую, компьютерный класс, а также концертный зал. Для творческого развития учащихся оборудованы студии школьного телевидения и звукозаписи.

Спортивная составляющая представлена игровым залом, специализированными помещениями для бокса и занятий игровыми видами спорта, такими как баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Особое внимание уделено образовательной среде: стены школы украшены научными формулами, интересными фактами из области астрономии и истории, а также цитатами известных русских писателей.

