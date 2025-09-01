В Новосибирске открыта горячая линия по вопросам безопасности детских товаров

Жители Новосибирска могут получить консультации по вопросам выбора безопасных детских товаров по специальной горячей линии.

На вопросы граждан отвечают специалисты, которые помогут разобраться в том, как выбрать качественную продукцию для детей, какие документы необходимо проверять у продавца и куда обращаться в случае выявления нарушений.

Консультации доступны по телефону 8-800-350-50-60 в будние дни с 10:00 до 17:00 без перерыва, за исключением пятницы, когда линия работает до 16:00.

Круглосуточную поддержку без выходных дней обеспечивает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с безопасностью детских товаров и защитой прав потребителей.

