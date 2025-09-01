82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске открыта горячая линия по вопросам безопасности детских товаров

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска могут получить консультации по вопросам выбора безопасных детских товаров по специальной горячей линии.

На вопросы граждан отвечают специалисты, которые помогут разобраться в том, как выбрать качественную продукцию для детей, какие документы необходимо проверять у продавца и куда обращаться в случае выявления нарушений.

Консультации доступны по телефону 8-800-350-50-60 в будние дни с 10:00 до 17:00 без перерыва, за исключением пятницы, когда линия работает до 16:00.

Круглосуточную поддержку без выходных дней обеспечивает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с безопасностью детских товаров и защитой прав потребителей.

Ранее сообщалось, как Новосибирск встречает 1 сентября.

Кристина Уколова
Журналист

