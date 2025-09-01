В Новосибирске приостановлен ремонт дороги от Мочище до Витаминки

В Новосибирской области приостановлен ремонт дороги от Мочище до Витаминки из-за проблем с проектом.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области приостановило работы на участке дороги от станции Мочище до Витаминки (км 0+250 – км 0+700). Компания ООО «СДС», которая является подрядчиком, должна была установить тротуары и освещение, но в ходе выполнения работ обнаружились проблемы с гидрологической обстановкой.

По словам подрядчика, грунт на участке переувлажнен, а также есть родники, что препятствует уплотнению грунта. Работы приостановлены до принятия решения о корректировке проекта. Ожидается, что проектировщик предложит новые решения.

На другом участке в поселке Витаминка работы продолжаются согласно графику, все материалы для этого объекта закуплены. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

