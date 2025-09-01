В Новосибирске приступили к демонтажу аварийного моста на улице Петухова

В Новосибирске начались работы по демонтажу старого моста через реку Тула на улице Петухова.

Соответствующую информацию 1 сентября сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Сооружение, признанное аварийным, было закрыто для проезда еще в середине июля. По словам градоначальника, ширина проезжей части моста не соответствует современным нагрузкам, ограждения небезопасны, а повреждения пролетных строений и опор являются неремонтопригодными.

После завершения разборки существующих конструкций подрядчик приступит к первому этапу строительства нового объекта — устройству современных свайных оснований. До завершения работ, запланированного на 2026 год, для автомобилистов организован временный объезд.

