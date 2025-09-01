Водитель ГАЗели едва не сбил пешеходов в Новосибирске

Водитель автомобиля ГАЗель, спешивший с доставкой груза, едва не совершил наезд на пешеходов на улице Федосеева.

Люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Благодаря мгновенной реакции матери, которая успела отдернуть ребенка, трагедии удалось избежать.

Инцидент закончился благополучно, а водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

В преддверии Дня знаний родителям напоминают о важности обучения детей правилам перехода проезжей части. Следует помнить, что зеленый сигнал светофора не гарантирует полной безопасности, поэтому перед выходом на дорогу необходимо всегда убедиться в отсутствии транспорта.

