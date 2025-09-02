82.76% -1.2
сегодня 11:46
общество

Новосибирск ожидают сильные дожди и штормовой ветер

Фото: Сиб.фм

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении опасной непогоды в Новосибирской области. В ближайшие дни регион ожидают экстремальные погодные условия.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске и области ожидаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Особую опасность представляют интенсивные осадки, которые могут привести к подтоплениям и осложнениям на дорогах, сообщает ТАСС.

Непогода придет в Новосибирск в рамках общего ухудшения метеоусловий в Сибирском федеральном округе. Аналогичные явления ожидаются в соседних Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и других регионах Сибири.

Метеорологи рекомендуют жителям Новосибирска быть предельно осторожными, избегать поездок на личном транспорте при ухудшении погоды и воздержаться от выездов на природу. Особое внимание следует уделить безопасности детей и пожилых людей в период непогоды.

Специалисты также советуют следить за актуальными прогнозами погоды и оперативными предупреждениями МЧС.

Ранее сообщалось, что осень 2025 года в Новосибирске может стать аномально теплой.

Кристина Уколова
Журналист

