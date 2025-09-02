Новосибирские работники массовых профессий все чаще выбирают гибкую занятость

Согласно исследованию цифровой платформы «Ventra Go!», 58% новосибирских работников массовых профессий планируют в 2025 году активно подрабатывать или переходить в статус самозанятых. Этот показатель превышает среднероссийский уровень.

Основной мотивацией для дополнительной работы остается желание создать финансовую подушку безопасности, хотя существенная часть респондентов подрабатывает для погашения долгов или чтобы занять свободное время.

Наиболее востребованными сферами для подработки стали сектор индустрии гостеприимства, сборка онлайн-заказов, ритейл и такси. Новосибирцы при выборе подработки прежде всего обращают внимание на оперативность выплат, гибкий график и близость к дому. Примечательно, что за последний год финансовое положение более трети опрошенных улучшилось, а каждый третий респондент получает дополнительно от 36 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Эксперты отмечают, что тренд на гибкую занятость продолжает укрепляться, поскольку все больше работников ценят возможность самостоятельно формировать свой график и доход с помощью современных цифровых платформ.

Ранее сообщалось, что рынок индивидуального строительства демонстрирует рост.