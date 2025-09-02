Новосибирские спортсменки завоевали медали на первенстве РФ по слалому

Молодые спортсменки из Новосибирской области успешно выступили на первенстве России по гребному слалому.

Соревнования состоялись с 29 августа по 1 сентября в подмосковном поселке Богородское, где недавно был построен специализированный искусственный канал для гребного слалома. Об этом сообщили в Минспорта НСО.

В турнире, который проводился среди юниоров и юниорок до 19 лет, приняли участие спортсмены из 17 регионов страны. Новосибирская сборная завоевала пять наград различного достоинства.

В личном зачете серебряной медалисткой стала Полина Якуба в индивидуальной гонке на каяке в дисциплине "кросс". Бронзу в индивидуальной гонке на каноэ среди женщин завоевала Анастасия Попова. Еще одна спортсменка, Арина Черникова, показала пятый результат в кроссе, что считается высоким достижением с учетом 50 участниц.

В командных соревнованиях трио в составе Полины Якубы, Анастасии Поповой и Арины Черниковой одержало победу в женском каноэ и заняло второе место в женском каяке.

По словам главного тренера сборной Новосибирской области Светланы Третьяковой, впервые юниоркам удалось подняться на пьедестал почета в общекомандном зачете, где регион занял третье место.

