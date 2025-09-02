82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 11:02
пробки
4/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 11:02
пробки
4/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 09:20
общество

Рейс из Томска в Новосибирск задержан почти на 15 часов

Фото: Сиб.фм

Пассажирский рейс из Томска в Новосибирск прибыл с задержкой почти на 15 часов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет, который должен был приземлиться 1 сентября в 17:55, прибыл только в 8:46 утра 2 сентября.

Эта задержка стала частью более масштабных сбоев в расписании. В статусе "задерживается" также находятся рейсы из Калининграда, московского Шереметьево, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, Пекина, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Худжанды и два рейса из Владивостока.

При этом вылеты из новосибирского аэропорта осуществляются по расписанию без задержек. Причины массовых задержек прибывающих рейсов в официальных источниках не уточняются.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту пассажирам отказали в посадке на рейсы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.