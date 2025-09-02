Рейс из Томска в Новосибирск задержан почти на 15 часов

Пассажирский рейс из Томска в Новосибирск прибыл с задержкой почти на 15 часов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет, который должен был приземлиться 1 сентября в 17:55, прибыл только в 8:46 утра 2 сентября.

Эта задержка стала частью более масштабных сбоев в расписании. В статусе "задерживается" также находятся рейсы из Калининграда, московского Шереметьево, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, Пекина, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Худжанды и два рейса из Владивостока.

При этом вылеты из новосибирского аэропорта осуществляются по расписанию без задержек. Причины массовых задержек прибывающих рейсов в официальных источниках не уточняются.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту пассажирам отказали в посадке на рейсы.