В Новосибирске к 3 сентября готовят тематические товары с Михаилом Шуфутинским

Культовая фигура российской эстрады Михаил Шуфутинский стала вдохновением для серии необычных товаров, доступных новосибирским поклонникам.

К началу осени местные ценители шансона могут приобрести эксклюзивные предметы с символикой артиста.

Среди наиболее популярных позиций — ростовая фигура музыканта высотой 180 см, доступная на Ozon за 1750 рублей. Для кулинаров предлагается тематическая формочка для печенья за 654 рубля, позволяющая создавать съедобные портреты артиста.

Коллекционерам доступна золотая виниловая пластинка за 17 298 рублей — премиальный вариант для истинных ценителей творчества Шуфутинского. Завершает подборку золотистая картина с фотопортретом артиста от StRecord на Wildberries стоимостью 4 981 рубль.

Товары доставляются в Новосибирск в преддверии 3 сентября — даты, которая у поклонников ассоциируется с лирической атмосферой шансона. Ассортимент позволяет создать тематическую атмосферу как для личной коллекции, так и для оригинального подарка ценителям творчества музыканта.

