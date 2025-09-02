В Новосибирске после реконструкции открылась библиотека имени Некрасова

1 сентября, в День знаний, в Новосибирске состоялось торжественное открытие обновленной библиотеки имени Н.А. Некрасова после масштабной реконструкции.

Это уже 37-я библиотека в регионе, модернизированная по стандартам модельных библиотек в рамках национального проекта «Семья».

На церемонии открытия присутствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, который отметил, что современное переоснащение библиотек кардинально меняет их восприятие горожанами.

Дизайн-концепция библиотеки построена на символике открытой книги, где одна часть представляет накопленные знания и опыт, а другая — новые открытия и инновации. В обновленном пространстве созданы современные зоны: креативный коворкинг, медиастудия, медиахолл и комфортная зона отдыха с кофейной станцией.

Особое внимание уделено краеведческому направлению — на базе библиотеки продолжает работать уникальный информационный центр по краеведению, единственный в Ленинском районе. На его основе запускается новое направление по развитию внутреннего туризма, которое будет поддерживаться специализированным порталом «В Ленинском_Нск».

В ходе модернизации библиотека получила новую мебель, современное оборудование и около 2,5 тысяч новых книг, включая художественную и специализированную литературу, краеведческие издания и детские книги. Открытие обновленной библиотеки стало значимым событием для культурной жизни города и важным шагом в развитии библиотечного дела в регионе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области открылась модельная библиотека «Славянский дом».