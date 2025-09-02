В Новосибирске сократилось количество нарушений на перекрестке Колонды и Окружной

С момента монтажа комплекса фотовидеофиксации на Т-образном перекрестке улиц Колонды и Окружной было зарегистрировано значительное снижение количества нарушений ПДД.

По данным пресс-службы центра организации дорожного движения Новосибирской области, за пять дней показатель сократился в 5,4 раза.

Так, если 28 августа система зафиксировала 830 нарушений, то уже 1 сентября это число уменьшилось до 152.

Установленный комплекс ведет автоматическую запись основных видов нарушений правил дорожного движения, включая выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной скорости, непристегнутые ремни безопасности, а также поворот налево в нарушение требований дорожных знаков.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новые "умные" светофоры появятся в Новосибирске.