сегодня 04:30
общество

В Новосибирске стало известно, заберут ли срочников на СВО во время осеннего призыва-2025

Фото: BFM.Новосибирск

С 1 октября в Новосибирске, как и в других регионах, начинается осенний призыв в армию. Заберут ли срочников на СВО?

«Официальные заявления подчеркивают, что срочники не будут направляться для участия в СВО. Данная позиция остается неизменной и соответствует принятым ранее решениям Министерства обороны РФ. Призывники, прошедшие службу в армии, будут проходить военную подготовку исключительно на территории Российской Федерации и не будут задействованы в операциях за ее пределами», – пояснил военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Основная задача осеннего призыва – комплектование воинских частей и подразделений, расположенных в различных регионах страны. Распределение призывников осуществляется с учетом их физической подготовки, образования и профессиональных навыков.

«Важно отметить, что несмотря на отсутствие планов по отправке срочников в зону СВО, военная подготовка и поддержание обороноспособности страны остаются приоритетными задачами. Усилия направлены на повышение уровня подготовки военнослужащих, оснащение армии современной техникой и укрепление обороноспособности государства», – отметил спикер.

Планируется, что призывная кампания будет проходить в штатном режиме, с соблюдением всех прав и гарантий срочников.

Ранее стало известно, объявят ли в Новосибирске новую мобилизацию в сентябре 2025 года.

0
Денис Дычаковский
Журналист

