Реконструкция дороги Новосибирск Ленинск Кузнецкий выходит на финальный этап

В Новосибирской области продолжается масштабная реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, первый этап работ уже полностью завершен, а второй выполнен более чем на 80%.
В настоящее время основные усилия сосредоточены на втором пусковом комплексе протяженностью 1,5 километра, где ведется строительство инженерных систем и возведение эстакады в районе села Раздольное.
Параллельно началась подготовка к реализации третьего этапа реконструкции. Контракт на эти работы был заключен в октябре 2024 года, и часть мероприятий уже стартовала в текущем году.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске построят новый спортивный автодром.