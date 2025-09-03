Реконструкция дороги Новосибирск Ленинск Кузнецкий выходит на финальный этап

В Новосибирской области продолжается масштабная реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, первый этап работ уже полностью завершен, а второй выполнен более чем на 80%.

В настоящее время основные усилия сосредоточены на втором пусковом комплексе протяженностью 1,5 километра, где ведется строительство инженерных систем и возведение эстакады в районе села Раздольное.

Параллельно началась подготовка к реализации третьего этапа реконструкции. Контракт на эти работы был заключен в октябре 2024 года, и часть мероприятий уже стартовала в текущем году.

