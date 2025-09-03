82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:18
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 16:15
общество

Реконструкция дороги Новосибирск Ленинск Кузнецкий выходит на финальный этап

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается масштабная реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, первый этап работ уже полностью завершен, а второй выполнен более чем на 80%.

В настоящее время основные усилия сосредоточены на втором пусковом комплексе протяженностью 1,5 километра, где ведется строительство инженерных систем и возведение эстакады в районе села Раздольное.

Параллельно началась подготовка к реализации третьего этапа реконструкции. Контракт на эти работы был заключен в октябре 2024 года, и часть мероприятий уже стартовала в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске построят новый спортивный автодром.

Кристина Уколова
Журналист

