В Новосибирске построят новый спортивный автодром

В Новосибирске утверждено строительство крупного спортивного автодрома на улице Петухова.

Согласно разрешению, выданному Управлением архитектурно-строительной инспекции, комплекс будет включать две трассы общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров.

Проект, получивший название «Единый недвижимый комплекс «Спортивный автодром», разместится в районе остановки «Молкомбинат». Первая трасса займет 2 481,9 кв. м, вторая — 3 131,8 кв. м. Общая площадь комплекса составит почти 6 тысяч квадратных метров.

Разрешение на строительство действует до 3 декабря 2025 года. Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру для автоспорта и проведения соревнований в регионе.

