Станция метро "Спортивная" откроется со дня на день. Вспоминаем историю многострадального проекта в Новосибирске

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске, чье открытие ожидается со дня на день, имеет долгую и сложную историю. Этот многострадальный проект наконец готов к запуску.

Открытие станции «Спортивная» имеет стратегическое значение для разгрузки транспортной инфраструктуры города, особенно в дни масштабных спортивных мероприятий. Станция расположена вблизи ключевых спортивных объектов, включая ледовую арену «Сибирь» – домашнюю площадку хоккейного клуба «Сибирь». Ее запуск позволит значительно улучшить логистику и повысить комфорт для болельщиков и гостей города. Пропускная способность новой станции оценивается в 62 тысячи пассажиров в сутки, что сделает ее одной из самых загруженных в Новосибирском метрополитене.

Станция «Спортивная» станет уникальным для России объектом. Это будет вторая станция на метромосту, построенная в постсоветский период, и первая в стране с двухтемпературной системой: в зоне платформ и вестибюлей будет поддерживаться плюсовая температура зимой, в то время как на путях – минусовая. Конструкция включает платформенные раздвижные двери, что обеспечивает безопасность и энергоэффективность.

Сложности проекта, включая его новаторский характер и необходимость многократных согласований, во многом объясняют повторяющиеся переносы сроков сдачи. Летом 2024 года был даже расторгнут контракт с подрядчиком «СпецТрансСтрой», что также могло повлиять на график работ.

Несмотря на текущие неопределенности, власти Новосибирска демонстрируют готовность к скорейшему запуску станции. Упоминание о станции в контексте форума «Технопром-2025» – ключевого события в сфере технологического развития – подчеркивает ее важность в рамках повестки цифровизации городского хозяйства и внедрения новаторских решений.

Таким образом, хотя точная дата открытия станции «Спортивная» на сегодняшний день не названа, все признаки свидетельствуют о том, что работы находятся на завершающей стадии. Жители и гости Новосибирска с надеждой ожидают запуска этого важного объекта, который не только улучшит транспортную доступность, но и станет современным символом развития городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что станция метро «Спортивная» в Новосибирске получила заключение Ростехнадзора.