Станция метро «Спортивная» в Новосибирске получила заключение Ростехнадзор

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске получила заключение Ростехнадзора о соответствии техническим требованиям и готова к приему пассажиров.

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, завершается оформление финальной документации для начала работы 14-й станции новосибирского метрополитена.

Строительство объекта сопровождалось значительными сложностями. Проектно-сметная документация была готова еще в 2019 году, а первоначальный ввод в эксплуатацию планировался на осень 2021 года к Молодежному чемпионату мира по хоккею. После отмены чемпионата сроки были сорваны, а новые подрядчики столкнулись с необходимостью переделки документации и демонтажа не соответствующих требованиям безопасности эвакуационных лестниц.

«Спортивная» станет важным транспортным узлом для жителей и гостей города, особенно для посетителей ЛДС «Арена» и прилегающего парка. Открытие станции станет значимым событием для развития единственного метрополитена в Сибири, первый участок которого был открыт еще в 1986 году.

Ранее сообщалось, что новосибирских журналистов пригласили на открытие станции метро «Спортивная».