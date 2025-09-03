20 участников СВО поступили в вузы Новосибирска в 2025 году

Стало известно количество участников СВО, которые поступили в вузы Новосибирска в этом году.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в 2025-2026 учебном году 20 участников специальной военной операции были зачислены в образовательные учреждения региона.

Так, 19 человек поступили в учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству образования, и один – в учреждения культуры, подведомственные министерству культуры.

Уточняется, что мера поддержки направлена на помощь ветеранам в получении востребованной профессии и их адаптации к мирной жизни, пишет «ФедералПресс».

