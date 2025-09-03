Экс-полицейские из Усть-Тарки не смогли обжаловать приговор по делу о гибели новосибирской школьницы

3 сентября Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор экс-полицейским Евгения Бартолмея и Максима Кудрявцева (тезка мэра Новосибирска, а не он сам). Об этом Сиб.фм сообщила адвокат одного из фигурантов Наталья Белоусова.

«Апелляция оставила приговор без изменения. Мы с решением не согласны и будем его обжаловать», — сказала Белоусова.

Судом рассматривалось резонансное дело о бесследном исчезновении школьницы Наташи Митюхиной в селе Яркуль в 2010 году.

Расследование долгое время не приносило результатов, но в 2023 году правоохранительные органы арестовали бывших сотрудников полиции: Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева, Александра Кунца и Алексея Бороздина. Следствие предполагало, что Кудрявцев и Бартоломей в ночь исчезновения случайно наехали на Наталью на автомобиле, а затем, чтобы избежать ответственности, сокрыли следы трагедии и избавились от тела.

Главным свидетелем по делу были Лилия Сенчукова, она уверяла, что находилась в том самом автомобиле, который сбил Матюхину. Но в суде она от своих показаний отказалась.

10 июня 2025 года суд признал Бартоломея виновным в превышении должностных полномочий, но освобожден от наказания из-за истечения срока давности. По остальным эпизодам его оправдали и признали за ним право на реабилитацию. Максима Кудрявцева признали виновным в причинении смерти человеку по неосторожности в ходе несоблюдения ПДД. Его также не наказали из-за истечения сроков давности. Оба фигуранта вину не признали.