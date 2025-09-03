82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 12:50
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 12:50
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 11:20
проиcшествия

Годовалый малыш запер свою маму на балконе в Новосибирске

На улице Высоцкого в Новосибирске годовалый ребенок умудрился закрыть свою мать на балконе. Женщина оказалась взаперти, а ее супруг не мог попасть в квартиру, так как дверь в жилище была заперта на внутреннюю щеколду. Об этом сообщили в службе МАСС 3 сентября.

Спасатели обеспечили в квартиру доступ и напомнили о том, что от подобных ситуаций никто не застрахован, но можно их предотвратить, проявляя бдительность и учитывая опыт других людей.

Ранее годовалый ребенок застрял головой в горшке в Новосибирске. Читайте также: молодая мать оставила в квартире двух детей – годовалого мальчика и трёхлетнего ребёнка. Спустя четверо суток самый младший скончался.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.