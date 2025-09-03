Годовалый малыш запер свою маму на балконе в Новосибирске

На улице Высоцкого в Новосибирске годовалый ребенок умудрился закрыть свою мать на балконе. Женщина оказалась взаперти, а ее супруг не мог попасть в квартиру, так как дверь в жилище была заперта на внутреннюю щеколду. Об этом сообщили в службе МАСС 3 сентября.

Спасатели обеспечили в квартиру доступ и напомнили о том, что от подобных ситуаций никто не застрахован, но можно их предотвратить, проявляя бдительность и учитывая опыт других людей.

Ранее годовалый ребенок застрял головой в горшке в Новосибирске. Читайте также: молодая мать оставила в квартире двух детей – годовалого мальчика и трёхлетнего ребёнка. Спустя четверо суток самый младший скончался.