Командиру самолета Уральских авиалиний предъявили обвинение после аварийной посадки в Новосибирской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Сергея Белова, чей самолет совершил аварийную посадку в поле на территории Новосибирской области.

Как сообщает ТАСС, уголовное дело направлено в суд.

По данным расследования, инцидент произошел из-за отказа зеленой гидросистемы самолета. Экипаж в составе командира Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова принял решение не садиться в аэропорту Омска, посчитав, что длины взлетно-посадочной полосы недостаточно для безопасного приземления с неисправностью.

Вместо этого пилоты направили лайнер в Новосибирск, но в ходе полета возникла необходимость экстренной посадки.

