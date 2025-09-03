82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:18
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:18
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 15:40
общество

Командиру самолета Уральских авиалиний предъявили обвинение после аварийной посадки в Новосибирской области

Фото: PxHere

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Сергея Белова, чей самолет совершил аварийную посадку в поле на территории Новосибирской области.

Как сообщает ТАСС, уголовное дело направлено в суд.

По данным расследования, инцидент произошел из-за отказа зеленой гидросистемы самолета. Экипаж в составе командира Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова принял решение не садиться в аэропорту Омска, посчитав, что длины взлетно-посадочной полосы недостаточно для безопасного приземления с неисправностью.

Вместо этого пилоты направили лайнер в Новосибирск, но в ходе полета возникла необходимость экстренной посадки.

Ранее сообщалось, что пьяный новосибирец на Toyota Corolla Fielder протаранил кладовку в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.