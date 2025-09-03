82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 00:52
пробки
0/10
погода
+12.6°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
вчера 22:28
проиcшествия

На Бугринском мосту в Новосибирске произошло серьезное ДТП

Фото: телеграм-канал ACT-54 Black

Вечером в среду, 3 сентября, на Бугринском мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Участниками аварии стали голубой универсал и черный седан Nissan Primera. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

Информация о возможных пострадавших на момент публикации отсутствует. На месте происхождения работают эвакуатор и сотрудники центра организации дорожного движения для ликвидации последствий инцидента и восстановления движения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что серьезное ДТП с двумя иномарками произошло в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

