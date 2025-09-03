На Бугринском мосту в Новосибирске произошло серьезное ДТП

Вечером в среду, 3 сентября, на Бугринском мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Участниками аварии стали голубой универсал и черный седан Nissan Primera. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

Информация о возможных пострадавших на момент публикации отсутствует. На месте происхождения работают эвакуатор и сотрудники центра организации дорожного движения для ликвидации последствий инцидента и восстановления движения.

