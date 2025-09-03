Новая школа искусств открылась в Черепаново Новосибирской области

В Черепаново Новосибирской области состоялось торжественное открытие новой детской школы искусств, которое посетили губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

Учебное заведение, основанное в 1962 году как музыкальная школа, теперь разместилось в современном трехэтажном здании.

Новая инфраструктура включает актовый зал на 150 мест, специализированные мастерские для занятий скульптурой, живописью и прикладным искусством, хоровые и оркестровые классы, два компьютерных кабинета, хореографические залы и студию звукозаписи. Ученикам доступны восемь направлений подготовки: изобразительное искусство, живопись, декоративное и хореографическое искусство, фортепиано, основы музыкального исполнительства, баян/аккордеон, фольклор и гитара.

Губернатор Андрей Травников пожелал, чтобы из стен школы звучала музыка, царило искусство, а ученики становились лауреатами конкурсов и достойно представляли регион на всероссийских и международных площадках.

