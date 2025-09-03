Новосибирцы активно заготавливают дачный урожай на зиму

Аналитики Авито выяснили, что более половины жителей Новосибирска активно занимаются заготовками на зиму.

Согласно исследованию, 60% горожан сохраняют урожай различными способами, причем 41% делают это ежегодно, включая молодежь в возрасте 18-24 лет.

Большинство новосибирцев (58%) используют для заготовок выращенные на дачах овощи, фрукты и ягоды. Наиболее популярными видами консервации стали соленья и маринады (63%), заморозка ягод и овощей (53%), а также приготовление варенья и джемов (51%). Традиционно в ход идут огурцы, помидоры, перцы (68%), клубника, малина и вишня (46%).

Средний объем заготовок составляет около 20 банок на семью. При этом 24% опрошенных закатывают от 11 до 20 банок, а 18% делают более 40 заготовок за сезон.

Те, кто покупает продукты для консервации, тратят в среднем 4 500 рублей. Наиболее экономные (45%) укладываются в 3 000 рублей, а 16% расходуют от 5 000 до 10 000 рублей на зимние запасы.

Ранее сообщалось, что новосибирский агроном поделился правилами заготовки и хранения капусты.