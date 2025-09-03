Новосибирцы смогут посмотреть редкие кометы осенью

Жители Новосибирска смогут наблюдать в небе две кометы — Lemmon и ATLAS.

По информации Новосибирского государственного университета, их пролет ожидается в октябре и ноябре.

Самая яркая из них, комета Lemmon, будет видна на утреннем небе в конце октября и начале ноября. Менее яркая, но также зрелищная комета ATLAS, появится в те же даты, однако с середины ноября для ее наблюдения лучше подойдет вторая половина ночи.

Ранее Сиб.фм писал о том, что комета Atlas приблизится к Новосибирску вечером 13 октября.