сегодня
03 сентября, 12:51
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня
03 сентября, 12:51
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 12:05
Авто

Стали известны реагенты для зимней уборки и обработки дорог Новосибирска

Фото: Максим Кудрявцев / Telegram

3 сентября стало известно, какими реагентами будут обрабатывать дороги Новосибирска зимой. По данным Территориального управления автодорог региона, муниципалитет остановил свой выбор на отсевах дробления горных пород и технической соли для обработки улиц и пешеходных зон. Конкурс на предоставление противогололедных материалов размещена на портале госзакупок.

В профильном департаменте мэрии заверили, что в предстоящем сезоне подход к зимней уборке дорог станет более системным и профилактическим. Упор дорожники сделают на предотвращение образования гололёда и своевременную очистку улиц.

«Определили необходимые объёмы противогололёдных материалов к закупке — 25,5 тыс. тонн песка из отсевов дробления горных пород и 15,5 тысяч тонн технической соли», — в августе отмечал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что мэрия откажется от реагента «Бионорд» и пескосоляной смеси в зимнем сезоне 2025 и 2026 годов. Теперь эта информация подтвердилась.

29 августа опрошенные Сиб.фм эксперты назвали заметное улучшение качества уборки новосибирских дорог главным достижением Максима Кудрявцева на посту мэра с апреля 2024 года.

0
Виктор Бобровников
Главный редактор

