Чистый город и инновационное развитие. Как мэр Максим Кудрявцев изменил Новосибирск

29 августа мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 50 лет. На этом посту чиновник работает с апреля 2024 года. Пусть этот срок небольшой, но изменения в городе произошли. Какие именно – Сиб.фм выяснил у экспертов, которые сейчас погружены в новосибирскую повестку и были в курсе ситуации в бытность разных новосибирских мэров.

Новосибирский политолог Алексей Мазур отмечает видимый прогресс в подходе к городскому хозяйству.

«Мы увидели, что в Новосибирске стало больше дворников, не только летом, но и зимой. Оказалось, что можно удвоить их количество и никакой катастрофы для бюджета не будет. Существенное обновление отмечу кадрового состава мэрии и городских департаментов. Тем не менее, проблем в Новосибирске остается масса, главная из них — транспортная», — говорит Мазур.



Эксперт считает, что Кудрявцеву не удалось выполнить все заявленные в предвыборной программе обещания. В частности, как-то угасла идея создания системы квартальных инспекторов.



«По задумке эти инспекторы должны постоянно обходить вверенные им участки, чтобы бардака не было. Тогда бы и заброшенных разрытий не было, и благоустройство выполнялось бы качественней. Жаль, что пока эта задумка не реализована», — добавил Мазур.



Позитивные перемены в качестве уборки городских улиц отмечает журналист и депутат Горсовета Новосибирска Ерлан Байжанов.

«Стали выделять больше на бригады ручной уборки, которые действуют в связки с дорожно-эксплуатационными учреждениями города. В нашем, Советском районе таких бригад стало вдвое больше, что несомненно улучшило качество уборки. Изменились контроль за деятельностью и требования к работе глав районных администраций. С них стали спрашивать жестче, и это тоже хорошо!», — убежден Байжанов.

Советник губернатора Новосибирской области Виктор Толоконский считает, что Максим Кудрявцев за 1,5 года многое изменил и обновил.



«Максим Кудрявцев хорошо управляет городским хозяйством, знает, как нужно содержать город. Закупается новая техника, процессы оптимизируются. Уверен, многие горожане перемены к лучшему заметили. У Новосибирска множество преимуществ даже перед столицами: высокий уровень образования, культуры, инновационное развитие. Но дальнейшая стратегия роста не будет эффективной, если хорошо не содержать дороги и улицы. Хорошо, что мэр это понимает», — говорит Толоконский.



Главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов отмечает и изменения в политической жизни региона с приходом Максима Кудрявцева (напомним, что тот сменил мэра-коммуниста Анатолия Локтя, а позже уволил часть его команды в муниципалитете).

«Сейчас завершается кампания по выборам в Заксобрание и Горсовет. Непривычно, что мэр областной столицы занимается своей работой вне выборного контекста. Раньше мэры Новосибирска играли роль "локомотивов" в партийных списках, то в «ЕР», то в КПРФ. Будучи членом команды губернатора Травникова, Кудрявцев остаётся вне избирательной кампании. Это упростит ему выстраивание отношений со всеми политическими силами, которые пройдут в обновлённый горсовет. Было бы наивно считать, что в интересах мэра полностью абстрагироваться от политики, сосредоточившись лишь на хозяйственных вопросах. Через год выборы в Государственную думу, и мнение городских избирателей во многом будет зависеть от результатов работы команды Кудрявцева. Оценки депутатов значительно влияют на восприятие качества работы чиновников. Для Кудрявцева важна поддержка политических центров влияния, и ему есть что предложить взамен — более качественную отработку запросов на улучшение среды городских территорий», — отмечает Андрей Кузнецов.

Накануне мэр дал большое интервью Сиб.фм.