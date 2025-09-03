82.76% -1.2
сегодня 18:21
общество

Станция метро "Спортивная" в Новосибирске откроется 5 сентября

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Четырнадцатая станция Новосибирского метрополитена — «Спортивная» — будет официально открыта в пятницу, 5 сентября.

Торжественная церемония с участием мэра города Максима Кудрявцева запланирована на 17:00.

Для представителей СМИ в 15:45 организуют пресс-тур по новому объекту. В программе мероприятия также предусмотрен пресс-подход для общения с официальными лицами.

Станция расположена по адресу: улица Немировича-Данченко, 154а. Напомним, ранее издание Сиб.фм подробно освещало историю разработки и строительства этого значимого для города проекта.

Денис Дычаковский
Журналист

