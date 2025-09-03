В Новосибирске опубликовано срочное заявление Сталина о Второй мировой войне 3 сентября

3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина к народу. В документе говорилось об окончании войны с Японией. В тот же день вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым 3 сентября объявлялось днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией и нерабочим днем.

«Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие», — сообщил Сталин.

Акт о капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому времени) на борту американского линкора "Миссури" министром иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальником генерального штаба генералом Йосидзиро Умедзу. От имени СССР Акт подписал генерал‑лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко.

В результате капитуляции СССР отошли Южный Сахалин и Курильские острова. За четыре месяца до этого дня капитулировала Германия. Победу над Японией Сталин назвал концом мировой волны. Ранее был опубликован приказ Верховного главнокомандующего в честь Дня Победы.

Недавно стало известно, что историческую фабрику-кухню Сталина продают в Новосибирске. АО «Железнодорожная компания» выставило здание на торги как непрофильный актив.