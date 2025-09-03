82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 00:53
пробки
0/10
погода
+12.6°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
вчера 23:14
проиcшествия

В Новосибирске произошло ДТП на заезде на Бугринский мост

Фото: телеграм-канал ACT-54 Black

В районе заезда на Бугринский мост произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине минивэн.

На момент столкновения владелец легкового автомобиля включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки в нескольких метрах от машины.

К счастью, на момент происшествия водитель минивэна находился вне салона, на тротуаре, и не пострадал, отделался лишь испугом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на Бугринском мосту в Новосибирске произошло серьезное ДТП.

0
Денис Дычаковский
Журналист

