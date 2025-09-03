В Новосибирске произошло ДТП на заезде на Бугринский мост

В районе заезда на Бугринский мост произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине минивэн.

На момент столкновения владелец легкового автомобиля включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки в нескольких метрах от машины.

К счастью, на момент происшествия водитель минивэна находился вне салона, на тротуаре, и не пострадал, отделался лишь испугом.

