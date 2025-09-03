В Новосибирске просят признать песню Шуфутинского народным достоянием

В Новосибирске создали петицию с целью признания песни "Третье сентября" исполнителя Михаила Шуфутинского.

За это выступают как простые новосибирцы, так и деятели культуры и музыкальные продюсеры. Инициатива появилась в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы подали инициативу не ради хайпа. Песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» давно вышла за рамки эстрадного хита и стала народным культурным символом. Каждый год она объединяет миллионы людей — от обычных слушателей до артистов. Мы, как музыкальный лейбл и сообщество творцов, считаем важным закрепить этот феномен официально, чтобы культура жила не только в мемах, но и в традиции", заявил Юрий Турцев, продюсер из Новосибирска в комментарии для Сиб.фм. Он предложил сделать 3 сентября официальным праздником в России.

