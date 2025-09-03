82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 21:35
пробки
3/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 21:35
пробки
3/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 20:08
общество

В Новосибирске просят признать песню Шуфутинского народным достоянием

Фото: shufutinsky.ru/

В Новосибирске создали петицию с целью признания песни "Третье сентября" исполнителя Михаила Шуфутинского.

За это выступают как простые новосибирцы, так и деятели культуры и музыкальные продюсеры. Инициатива появилась в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы подали инициативу не ради хайпа. Песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» давно вышла за рамки эстрадного хита и стала народным культурным символом. Каждый год она объединяет миллионы людей — от обычных слушателей до артистов. Мы, как музыкальный лейбл и сообщество творцов, считаем важным закрепить этот феномен официально, чтобы культура жила не только в мемах, но и в традиции", заявил Юрий Турцев, продюсер из Новосибирска в комментарии для Сиб.фм. Он предложил сделать 3 сентября официальным праздником в России.

Ранее Сиб.фм писал о том, что произошло со 2 на 3 сентября, и почему песня Шуфутинского стала хитом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.