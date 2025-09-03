82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:20
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:20
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 16:03
общество

В Новосибирске вернули партию винограда из-за опасного сорняка

Фото: ru.freepik.com

Специалисты Россельхознадзора в Новосибирске обнаружили карантинный объект в крупной партии винограда, поступившей из Узбекистана.

Речь идет о сорняке под названием повилика.

Вредоносный организм был выявлен 28 августа в ходе проведения фитосанитарного контроля на складе временного хранения. Для экспертизы подозрительные образцы были направлены в испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», где диагноз официально подтвердился.

Учитывая, что ввоз заражённых растений на территорию России категорически запрещён, вся партия винограда общим весом свыше 19 тонн была возвращена отправителю 29 августа. На основании предписания надзорного ведомства владелец товара организовал его возврат.

Ранее Сиб.фм писал о том, что специалисты Россельхознадзора опровергли угрозу нашествия саранчи в Новосибирске в летний период.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.