В Новосибирске вернули партию винограда из-за опасного сорняка

Специалисты Россельхознадзора в Новосибирске обнаружили карантинный объект в крупной партии винограда, поступившей из Узбекистана.

Речь идет о сорняке под названием повилика.

Вредоносный организм был выявлен 28 августа в ходе проведения фитосанитарного контроля на складе временного хранения. Для экспертизы подозрительные образцы были направлены в испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», где диагноз официально подтвердился.

Учитывая, что ввоз заражённых растений на территорию России категорически запрещён, вся партия винограда общим весом свыше 19 тонн была возвращена отправителю 29 августа. На основании предписания надзорного ведомства владелец товара организовал его возврат.

