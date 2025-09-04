Генпрокуратура изымает имущество экс-начальника управления Росприроднадзора в Новосибирске

Новосибирский суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и наложил арест на имущество экс-чиновника Андрея Фролова.

Обеспечительные меры затронули 48 объектов недвижимости, включая десять квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Также был арестован актив ответчика — группа компаний «Алтайагроснаб», формально управлявшаяся номинальным лицом. По данным за прошлый год, доходы этой компании превысили 4,5 млрд рублей.

Как указывается в материалах дела, активы были выявлены в ходе надзора Генпрокуратуры за расследованием. Фролову вменяют воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и превышение должностных полномочий.

Его карьера включала работу в органах МВД Алтайского края и Республики Алтай, где он занимался противодействием налоговым преступлениям и нелегальному обороту алкоголя. Затем он был переведён в краевое МЧС, а позднее занимал руководящие посты в ФНС по Новосибирской области и Краснодарскому краю. С 2019 года он работал в Росприроднадзоре.

В 2024 году Фролов был уволен с государственной службы в связи с утратой доверия за предоставление заведомо ложных сведений о доходах и имуществе.

