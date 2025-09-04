Губернатор и депутаты оценили развитие сельских территорий в Новосибирской области

Представители региональной власти во главе с губернатором Андреем Травниковым и председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым совершили рабочую поездку в Черепановский и Искитимский районы.

Целью визита стала оценка хода реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры и благоустройства на селе.

Ключевым событием в Черепаново стало открытие новой трехэтажной детской школы искусств, строительство которой обсуждалось с начала 2000-х годов. Теперь в современном здании разместились большой актовый зал, мастерские для занятий рисунком и гончарным делом, хореографические и музыкальные классы, а также студия звукозаписи. Как отметил заместитель председателя Заксобрания Майис Мамедов, при строительстве было уделено особое внимание созданию комфортных условий для учеников.

Помимо этого, в Черепаново завершается благоустройство мемориального комплекса землякам. Обновление включает новую плитку, скамейки, элементы озеленения и памятную стену в честь героев специальной военной операции. Местные волонтеры активно поддерживают фронт, регулярно отправляя необходимые грузы.

В Искитимском районе власти ознакомились с ходом ремонта медицинских учреждений. В поселке Лебедевка капитально отремонтирована амбулатория: обновлены кровля, системы отопления и освещения, уложен асфальт. В селе Степном запланирован аналогичный поэтапный ремонт существующей больницы, что, по словам депутата Александра Теплякова, эффективнее и экономичнее нового строительства.

Еще одним значимым проектом района станет создание многофункциональной спортивной площадки в поселке Агролес, работы по благоустройству которой уже начались.

Делегация также посетила Искитимский центр профессионального обучения, где готовят востребованные кадры, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Центр оснащен современными мастерскими, лабораториями, собственной пасекой и трактородромом. Студенты регулярно побеждают в профессиональных чемпионатах, в том числе по компетенции «Пчеловодство», и трудоустраиваются на предприятия региона.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул важность комплексного подхода к развитию территорий, при котором одновременно оцениваются все потребности района, а федеральные и областные программы реализуются с привлечением местных ресурсов и бизнеса.

