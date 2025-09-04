Итоги визита Путина в Китай показали новые форматы дипломатии

Президент России Владимир Путин завершил четырехдневный визит в Китай, где принял участие в саммите ШОС, военном параде в честь победы во Второй мировой войне и провел встречи с мировыми лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Встречи президента проанализировал Aif.ru.

Как отмечают эксперты, центральное место Путина на официальной фотографии лидеров ШОС рядом с Си Цзиньпином символизирует особый статус России как одного из основателей организации. Эксперт по деловому этикету Татьяна Баранова пояснила, что такое расположение отражает уровень влияния страны и характер отношений между государствами.

Особое внимание привлекли неформальные взаимодействия между лидерами. Путин и Моди прошли к залу заседаний под руку, что, по мнению эксперта по протоколу, свидетельствует о высоком уровне межличностной коммуникации. Перед заседанием лидеры России, Индии и Китая провели краткую беседу в тесном кругу, демонстрируя взаимное доверие.

Отличительной чертой визита стала «лимузинная дипломатия» — двукратное использование автомобиля Aurus для общения с Моди и Ким Чен Ыном. Как отметил депутат Госдумы Алексей Чепа, такой формат демонстрирует предельный уровень доверия. Сенатор Андрей Климов добавил, что подобная практика имеет давние исторические традиции.

Напротив, рукопожатие с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым эксперты охарактеризовали как формальное. Профайлер Илья Анищенко отметил дистантность и краткость жеста, указывающие на отсутствие теплых отношений.

На итоговой пресс-конференции Путин охарактеризовал результаты поездки как позитивные, несмотря на некоторые формальные моменты в общении с отдельными лидерами.

