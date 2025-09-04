Крупнейшие должники за вывоз мусора в Новосибирске названы региональным оператором

АО «Спецавтохозяйство», являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области, опубликовало список организаций с наибольшей задолженностью за вывоз мусора.

Среди должников оказались управляющие компании, кондитерское производство и научные учреждения.

По данным на сентябрь 2025 года, крупнейшим должником в Новосибирске признано ООО «Деловой мир», базирующееся в ТРК «Горский». Компания, управляющая нежилой недвижимостью, задолжала более 750 тысяч рублей. На втором месте расположилась сеть кондитерских «Кузина» с долгом в почти 581 тысячу рублей. При этом долги непосредственно кондитерского производства сети (ООО «Виста») составили дополнительно 370 тысяч рублей, что в совокупности делает «Кузину» крупнейшим должником. Замыкает тройку ООО «Строитель» из того же торгового комплекса «Горский» с задолженностью 458 тысяч рублей.

В десятке крупнейших должников также отмечены Новосибирский электровакуумный завод, Новосибирский институт программных систем и спортивно-развлекательный центр «Зона гравитации». Список организаций с наибольшей задолженностью по области возглавил Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий, который должен 331 тысячу рублей.

Общая сумма задолженности превышает 20 миллионов рублей, а полный список включает почти 500 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что новосибирцы обеспокоены поведением агрессивной группы молодых людей.