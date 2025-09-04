82.76% -1.2
сегодня 13:35
общество

Массовые отключения света произошли в Новосибирске 4 сентября

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске днем 4 сентября произошло массовое отключение электроэнергии.

Без света остались жилые комплексы и торговые центры в районе Красного проспекта.

По предварительной информации, перебои с электроснабжением затронули жилой комплекс «Берлин» и торговый центр «Ройял Парк». Причины аварии выясняются.

Представитель ресурсоснабжающей организации в разговоре с журналистом Сиб.фм сообщил, что ориентировочное время устранения последствий и полного восстановления подачи электроэнергии составляет около трех часов.

«По информации ЕДДС, идут аварийные работы. Восстановление электроснабжения ожидается до 15.00. По количеству отключенных домов и зданий, информации пока нет. Можете обратиться в Региональные электрические сети», —сообщили Сиб.фм в мэрии Новосибирска.

Фото Массовые отключения света произошли в Новосибирске 4 сентября 2

На портале систем жизнеобеспечения Новосибирска отсутствует какая-либо информация об аварийных отключениях света в Новосибирске на момент публикации.

«Сторонней организацией повреждена кабельная линия 10 кВ сейчас энергетики производят оперативные переключения для перевода потребителей на резервное питание. Также принимаются меры для ремонта кабеля. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — сообщили Сиб.фм в «Региональных электросетях».

Энергетики добавили, что уточняют количество домов, попавших под аварийное отключение. После получения информации материал будет дополнен.

Обновлено в 16:00. Электроснабжение восстановлено.

Ранее сообщалось, что новые "умные" светофоры появятся в Новосибирске.

Кристина Уколова
Журналист

