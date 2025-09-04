На Клещихинском кладбище выявили нарушения при установке надгробий

В Новосибирске во время рейда на Клещихинском кладбище в Ленинском районе обнаружили трех нарушителей правил захоронения.

Рабочие, занимавшиеся установкой надгробий, не соблюдали установленные регламенты.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов пояснил изданию "Новосибирские новости", что для одиночного захоронения установлен размер 2,5 на 1,5 метра, а для захоронения с резервом — 2,5 на 3 метра. Эти требования разработаны для удобства и поддержания порядка: могильные сооружения должны соответствовать общему стандарту, чтобы не сужать ширину проходов.

В департаменте добавили, что компании по монтажу надгробий часто оставляют после себя мусор, старые оградки и венки. В текущем году такие нарушения взяли на особый контроль. Жителям Новосибирска напомнили, что любые работы на захоронениях должны быть согласованы с администрациями кладбищ.

